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Деньги

Налоговая амнистия охватит более 44 тысяч налогоплательщиков в Азербайджане 26.12.2016 16:46

Министерство налогов Азербайджана обнародовало подробности законопроекта «О регулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков на 1 января 2017 года».

Как заявил начальник Главного управления по анализу налоговых преступлений и сбору налоговых задолженностей Зейналабдин Мамедзаде, данный документ подготовлен по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и преследует цель стимулирования развития в стране предпринимательства, формирования благоприятного бизнес-климата и оптимизации налогового бремени.

По его словам, законопроект рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, и в случае принятия он вступит в силу 1 января 2017 года.

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З.Мамедзаде отметил, что такой инструмент, как налоговая амнистия, широко применяется во многих странах.

«К примеру, в Турции такая практика применяется регулярно. В последний раз закон о налоговой амнистии в этой стране был принят в августе 2016 года», - сказал он.

Глава управления подчеркнул, что применение налоговой амнистии, помимо стимулирования развития предпринимательской деятельности, создает дополнительные возможности для того чтобы в распоряжении предпринимателей оставалось достаточно свободных средств, расширения их деловой деятельности, повышения роли бизнеса в торговой сфере и экономической активности, и, как следствие, служит восстановлению потенциала своевременной уплаты налогов.

По его словам, согласно Налоговому кодексу АР, налоговые задолженности включают установленные законом налоги, начисленные проценты и примененные финансовые санкции.

«Новый законопроект будет регулировать только начисленные проценты и финансовые санкции, имеющиеся на 1 января 2017 года. То есть, списание с налогоплательщиков основных сумм налоговых задолженностей не предусмотрено», - сказал З.Мамедзаде.

Начальник управления Минналогов также пояснил, что списание задолженностей по начисленным процентам и финансовым санкциям будет осуществляться единовременно и поэтапно.       

Так, будут списаны проценты, начисленные за неуплату в срок налогов, а также финансовые санкции, примененные за нарушение правил ведения наличных расчетов по состоянию на 1 января 2017 года.  

Списание задолженностей по другим финансовым санкциям будет осуществляться поэтапно и на определенных условиях. Так, должникам, погасившим в течение января 2017 года 30% задолженностей, в январе-феврале - 50%, а в январе-марте - 70%, на остаток задолженности применят амнистию.

По словам З.Мамедзаде, законопроект охватит более 44 тыс. налогоплательщиков, более 97% из них представляют частный сектор.

Алена Салаева, Ф.Б.

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