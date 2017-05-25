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Экономика

Вдвое меньше туристов из Азербайджана стало отдыхать в Монако – ФОТО 25.05.2017 17:34

На фоне стабильного роста туристического потока из Азербайджана в Монако на протяжении последних 10 лет первый квартал 2017 года демонстрирует негативную тенденцию.

Согласно статданным Управления по туризму и конгрессам Монако, доля туристов из Азербайджана за период с января по март уменьшилась почти в два раза: если в первый квартал 2016 года количество забронированных ночей туристами из Азербайджана составляло 140, то первый квартал 2017-го завершился цифрой 76.  

Более чем в 2 раза сократился и поток туристов из Беларуси: в первом квартале 2016 года количество забронированных ночей белорусскими туристами составляло 333, а в первом квартале 2017-го – 145.Незначительно сократился турпоток и из Украины. 

Еще недавно Управление по туризму и конгрессам Монако причисляло Азербайджан, Беларусь к наиболее перспективным странам с точки зрения развития туризма в княжестве. 

В Баку делегация Управления бывала не раз. В 2014 году его представители озвучивали данные о росте турпотока из Азербайджана в Монако вдвое за последние несколько лет. Согласно статданным, в 2012 году Монако посетили 1500 туристов из Азербайджана, в 2013-м – уже 2600 гостей.

На сегодняшний день среди постсоветских республик тенденцию роста туристического потока в Монако демонстрируют Россия, Грузия, Казахстан и Молдова. Россия демонстрирует наибольший рост турпотока: в первом квартале 2017 года количество забронированных ночей туристами из России составило 7 328, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Княжество Монако – одно из самых маленьких государств мира, площадью всего 1,95 кв. км и населением в 36 тысяч человек. Оно расположено на Лазурном берегу у подножия Альп и признано туристическим направлением класса люкс.

Здесь проводится самое большое число ежегодных мероприятий мирового уровня – как культурных, так и спортивных.

Основные среди них – международный цирковой фестиваль и авторалли «Монте-Карло», весенний фестиваль искусств в Монте-Карло и открытый международный чемпионат по теннису, всемирный фестиваль музыки и международный конкурс цветоводства, международный фестиваль фейерверков и гонки Гран-при «Формулы-1».

Климат в княжестве средиземноморский с умеренно теплой зимой (+8/+10°С) и сухим солнечным летом (средняя температура  - +26/+28°С). Пятую часть территории страны занимают сады и парки. Национальная кухня Монако сочетает в себе элементы французской и итальянской кухонь.

Елена Остапенко, Э.Т.

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