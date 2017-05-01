Авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines) получила разрешение на выполнение регулярных пассажирских перевозок в Азербайджан.

Об этом говорится в приказе «Росавиации» (Федеральное агентство воздушного транспорта России) от 28 апреля «О допуске, внесении изменений в условия допуска и отзыве допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов». Документ размещен на официальном сайте «Росавиации».

В нем указывается, что перевозчик «Северный ветер» получил допуск к выполнению регулярных воздушных грузо- и пассажироперевозок по маршрутам Москва-Лянкяран, Санкт-Петербург-Лянкяран, Екатеринбург-Лянкяран, Красноярск-Баку и Краснодар-Баку.

Частота выполнения полетов по маршрутам Москва-Лянкяран, Красноярск-Баку и Краснодар-Баку – ежедневно, Санкт-Петербург-Лянкяран и Екатеринбург-Лянкяран – 3 раза в неделю.

Отметим, что получение допуска не означает, что авиакомпания будет летать по указанным маршрутам.

Российский сайт Е1.RU пишет, что в настоящее время из аэропорта Кольцово (Международный аэропорт Екатеринбурга) есть прямые рейсы в столицу Азербайджана - Баку. Полеты выполняют «Уральские авиалинии».

«Прямого рейса в Лянкяран у нас пока нет», - говорится в публикации.

В ней также отмечается, что Лянкяран - город-порт, расположенный на побережье Каспийского моря недалеко от границы с Ираном.

«Лянкяран славится неповторимой архитектурой, историческими памятниками и целебными горячими источниками», - пишет российский сайт.

Авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines) - одна из лидирующих авиакомпаний на российском авиационном рынке. Она входит в число 10 крупнейших авиакомпаний РФ по пассажирообороту. Маршрутная сеть Nordwind Airlines включает более 80 направлений полетов по России и зарубежным странам.

Компания функционирует с 2008 года. На тот момент располагала всего тремя самолетами, которые осуществляли полеты по 6 направлениям. Однако за 6 лет работы авиапредприятия парк воздушных судов увеличился до 20. В целом «Северный ветер» осуществляет полеты на судах 4 типов: Boeing 737, Boeing 767, Boeing 777 и Airbus А321. Уже до конца 2017 года парк авиакомпании пополнится четырьмя самолетами Boeing 737-800, пятью Airbus A321-200, тремя Airbus A330-200 и тремя Boeing 777-200ER.

Алена Салаева, Г.Р.