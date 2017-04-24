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Экономика

В Азербайджане можно будет получить кредит под залог движимого имущества 24.04.2017 16:02

В понедельник, 24 апреля, в Милли Меджлисе состоялось заседание парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, на котором был обсужден законопроект «Об обременении движимого имущества».

Выступивший на заседании председатель комитета Зияд Самедзаде указал, что данный законопроект поступил в парламент в марте 2017 года.

«Мировая практика показывает, что государственная регистрация движимого имущества имеется во многих странах мира, и это является направлением, которое позволяет выходить на финансовые рынки», - сказал он, отметив, что в Азербайджане до сих пор должным образом не проводилась регистрация движимого имущества.

Выступая на заседании, депутат Вахид Ахмедов указал, что не слышал о применении подобного законопроекта в странах СНГ.

«У этого законопроекта есть много положительных сторон, и он на пользу гражданам. Его принятие приведет к оздоровлению банковского сектора», - сказал он, отметив также, что в законопроекте есть ряд моментов, которые необходимо исключить.

В свою очередь депутат Али Масимли указал, что данный законопроект среди стран СНГ, кроме Узбекистана, нигде не принят.

«Если до сих пор банки отбирали дома, земли, автомобили граждан, которые не могли погасить кредит, то сейчас, выходит, будут отбирать и домашнюю утварь», - сказал он.

Следует отметить, что принятие законопроекта облегчит использование движимого имущества в качестве залога при получении кредита. В качестве движимого имущества могут быть телевизоры, компьютеры, техника, скот и т.д. Законопроект был рекомендован для обсуждения на пленарной сессии Милли Меджлиса в первом чтении.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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