Авиакомпания flydubai открывает сезонные прямые авиарейсы по маршруту Дубай-Габала.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте авиакомпании, рейсы будут выполняться с 22 июня по 17 сентября 2017 года дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

«Мы хотели бы поблагодарить власти в Азербайджане за то, что делают страну более доступной для жителей ОАЭ и государств Совета сотрудничества Персидского залива путем облегчения визового режима», - сказал главный исполнительный директор компании flydubai Гейт Аль Гейт.

В свою очередь, старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям в ОАЭ, странах Ближнего Востока, СНГ и ЕС Джейхун Эфенди выразил уверенность, что спрос на новые летние направления будет высоким среди пассажиров как эконом-, так и бизнес-классов.

По его словам, интерес к доступным, популярным и в то же время нестандартным местам отдыха продолжает расти, особенно со стороны граждан стран Персидского залива.

В сообщении компании отмечается, что Габалинский район - один из самых богатых исторических районов Азербайджана.

«Габала считается популярным туристическим направлением благодаря сочетанию мягкого климата, лесам, простирающимся вдоль гор, и рекреационным курортам», - говорится в пресс-релизе flydubai.

Алена Салаева, Э.Т.