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Экономика

Тарифный совет: Азербайджан увеличил импорт лекарств 16.02.2017 15:25

В 2016 году Азербайджан на 20% увеличил импорт лекарств.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», об этом на пресс-конференции в четверг сообщил журналистам секретарь Тарифного (ценового) совета Азербайджана Илькин Меджидов.

«Импорт лекарств (количество упаковок) в 2016 году вырос на 20%, в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года – на 51%», - сказал он.

По словам И.Меджидова, средняя импортная цена лекарственных препаратов в 2016 году составила $1,4 за упаковку против $2,2 в 2015 году и $3 в 2014 году.

«Лекарства в Азербайджан завозят более 50 активных компаний. В стране действует более 2 тыс. аптек. На каждые 100 тыс. человек населения приходятся 22 аптеки, что соответствует среднему показателю Организации экономического сотрудничества и развития (25)», - отметил он.

И.Меджидов также подчеркнул, что регулирование государством цен охватило 10 тыс. 166 лекарственных препаратов.

«Последнее регулирование цен было осуществлено 28 ноября 2016 года, и с тех пор изменения в цены не вносились», - сказал представитель ТС, отметив, что цены на лекарства будут корректироваться в зависимости от резких изменений курса маната.

По его словам, в настоящее время курс находится на уровне, близком к тому, который был взят за основу при определении последних цен на лекарственные препараты.

Алена Салаева, Э.Т.

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