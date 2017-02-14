Тарифный совет (ТС) отвергает распространяемую рядом СМИ информацию о наблюдающемся на рынке лекарственных средств Азербайджана дефиците и постоянном росте цен на лекарства.

«Количество продаваемых ежедневно в нашей стране лекарств исчисляется сотнями тысяч, и если в какой-то аптеке нет лекарственного препарата под определенным торговым названием, это не значит «дефицит», - говорится в сообщении секретариата ТС, который считает, что при отсутствии определенного препарата на рынке можно найти альтернативное лекарство с тем же составом.

Секретариат ТС подчеркивает, что «цены на лекарственные препараты регулируются ясным и прозрачным механизмом», и в действующем механизме получение импортером результата от искусственного создания дефицита с целью добиться повышения цены, невозможно, «и информация об этом не имеет никаких оснований».

«Учитывая, что подавляющее большинство лекарственных средств импортируется в страну, в нынешних условиях в качестве основного фактора выступают серьезные изменения в курсе маната. Наряду с этим цена лекарственных препаратов наглядно регулируется механизмом, применяемым также к изменениям курса», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что последнее ценовое регулирование лекарственных препаратов было осуществлено 28 ноября прошлого года, и с тех пор никакие изменения в цены не вносились.

«Разумеется, если бы курс маната был на уровне двухгодичной давности, цены на лекарства в манатном выражении были бы как минимум вдвое ниже нынешнего уровня», - подчеркивает ТС.

В сообщении отмечается, что биологически активные добавки (БАД), представляемые в некоторых СМИ как лекарства, таковыми не являются, хотя и продаются в аптеках.

«Еще раз подчеркиваем, что БАД могут использоваться для укрепления организма, для обогащения пищи, однако они не заменяют лекарственных препаратов, назначенных для лечения болезней. БАД не являются лекарственными средствами, и цены на них в Азербайджане, как и в других странах, государством не регулируются. Поэтому названия биоактивных добавок не включены в утвержденную Тарифным советом ценовую таблицу лекарственных препаратов», - говорится в сообщении.

Общий список лекарственных препаратов, как по составу, так и по торговому наименованию, размещен на официальном сайте ТС (tariff.gov.az) в разделе «Лекарственные средства», а также на сайтах министерств экономики и здравоохранения. Секретариат ТС предлагает потребителям загрузить данную ценовую таблицу на свои телефоны и планшеты, и при покупке тех или иных препаратов в аптеках на месте сверяться с данными в таблице, и при выявлении несоответствия сообщить об этом немедленно на горячую линию Министерства экономики «195-2».

Секретариат ТС также прокомментировал мнение относительно того, что если отпустить цены на лекарства, то они займут оптимальный уровень.

«В нашей стране прошли регистрацию лекарственные препараты производства порядка тысячи предприятий различных стран, и их ввоз осуществляется более чем 50 активными импортерами. По поводу этих «предложений» (об отказе от регулирования цен) еще раз отмечаем, что рынок лекарств по своим особенностям отличается от других рынков, и отпустить в этой области цены не только не гарантирует их снижение, а наоборот, стимулирует их повышение. Именно поэтому в развитых и либеральных европейских странах цены также регулируются государством. Согласно применяемому механизму, если производитель хочет утверждения более низкой цены, он в соответствующем порядке обращается, после чего цена вновь снижается. Как видно, при этом механизме возможна конкуренция по снижению цен. Но если под понятием «либерализации» цен подразумевается возможность повышения стоимости, то это предотвращается именно государственным регулированием цен», - говорится в сообщении.

Ялчин Алиев, Г.Р.