Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев обнародовал сроки сдачи в эксплуатацию двух фармацевтических заводов.

На расширенном заседании коллегии Министерства экономики Азербайджана, посвященном деятельности министерства в 2016 году и исполнению поручений, данных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и предстоящим задачам, Ш.Мустафаев заявил, что строительство азербайджано-иранского фармзавода Caspian Pharmed будет завершено в 2018 году.

Напомним, что фундамент предприятия был заложен в Пираллахинском промышленном парке в текущем месяце. В совместном предприятии (СП) Caspian Pharmed, созданном в целях строительства фармзавода, Азербайджанской инвестиционной компании (АИК) будет принадлежать 25%, Azersun Holdinq - 26%, иранскому TPİCO Holdinq - 49% участия.

Создание предприятия будет вестись поэтапно. На первом этапе планируется организовать производство лекарственных средств в форме таблеток и капсул, на втором - в форме ампул и флаконов, на третьем предприятие начнет выпускать более широкий ассортимент антибиотиков.

Инвестиции в первый этап строительства оцениваются в $20,6 млн.

На этом этапе предприятием будут выпускаться лекарственные средства 84 наименований по 54 активным компонентам. В их числе - болеутоляющие, витамины, противовоспалительные препараты и антибиотики, сердечно-сосудистые, антигистаминные, антиаллергенные и антигрибковые средства, препараты для решения проблем кровяного давления, лекарственные средства, применяемые в гастроэнтерологии, а также предназначенные для лечения болезней нервной системы.

Производственная мощность предприятия на первом этапе составит 201 млн таблеток и капсул.

Кроме того, в ходе заседания коллегии глава Минэкономики отметил, что запуск азербайджано-российского фармацевтического завода Hayat Pharm состоится в 2019 году. Фундамент предприятия был заложен в ноябре 2016 года.

По его словам, инвестиции в данный проект составят $74 млн.

Предприятие будет выпускать лекарственные средства 89 наименований по 58 активным компонентам - для лечения онкологии, СПИДа, болезней нервной и сердечно-сосудистой систем, диабета, опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы, антибиотики, противовирусные препараты и противодиарейные средства, а также дополнительные средства для контрастной рентгенографии и магнитно-резонансной томографии.

Мощность предприятия составит 22,5 млн упаковок, или 500 млн таблеток и капсул. В будущем мощность будет увеличена.

Министр также сообщил, что в марте в Пираллахинском промпарке будет заложен фундамент еще одного предприятия.

«Данные предприятия сыграют большую роль в развитии фармацевтической промышленности Азербайджана, обеспечат население качественными лекарственными препаратами, снизят зависимость страны от импорта и увеличат ее экспортный потенциал», - отметил глава ведомства.

Напомним, что ранее Ш.Мустафаев заявлял, что, помимо фармацевтических заводов, иностранные инвесторы заинтересованы в создании в Азербайджане мощностей по производству прочей продукции медицинского назначения. Так, в настоящее время ведется работа по реализации проекта по производству в стране одноразовых шприцов.

Также в настоящее время ведутся переговоры с компаниями Турции и Украины для совместного производства фармацевтической продукции. Данные компании уже занимаются подготовкой соответствующих бизнес-планов и технико-экономических обоснований (ТЭО).

Одновременно осуществляется работа по привлечению ведущих европейских компаний к организации фармацевтической промышленности в Азербайджане.

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Алена Салаева, Э.Т.