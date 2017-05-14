13 мая в Бакинском дворце спорта начались соревнования IV Игр исламской солидарности по карате.

В первый день соревнований азербайджанские каратисты завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, за финальными поединками наблюдали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены семьи.

Азербайджан в соревнованиях женщин представляли Нурана Алиева (50 кг), Илаха Гасымова (55 кг) и Фарида Абиева (61 кг), а в соревнованиях мужчин – Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Ниязи Алиев (67 кг) и Рафаэль Агаев (75 кг).

Азербайджанский спортсмен Рафаэль Агаев встретился в финале с представителем Пакистана Гуламом Аббасом. Одержав победу над соперником со счетом 4:0, он занял первое место.

Наша спортсменка Фарида Абиева (61 кг), выиграв в финале у иранской каратистки Розиты Алипуркашкалесади со счетом 3:0, стала победительницей «Баку-2017».

Затем состоялась церемония награждения.

Президент Азербайджана и президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев вручил победителям медали.

В честь спортсменов-победителей прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят флаг страны.

Рафаэль Агаев, включившись в соревнования с одной восьмой финала, одержал убедительную победу над представителем Турции Эрманом Элтемуром со счетом 3:0. В четвертьфинале наш каратист нанес поражение спортсмену из Саудовской Аравии Султану Аль Захрани со счетом – 7:2 и вышел в полуфинал. Одолев в полуфинале представителя Малайзии Шармендрана Рагонатхана со счетом 5:0, Р.Агаев вышел в финал.

Фарида Абиева в одной восьмой финала одержала убедительную победу над представительницей Чада Викторине Коро со счетом 8:0. В четвертьфинале она нанесла поражение спортсменке из Кот-д’Ивуара Коуссаи Ахиа Аурелие Эстеллени – 2:0. Одолев в полуфинале соперницу из Узбекистана со счетом 3:2, наша спортсменка вышла в финал.

Азербайджанская спортсменка Илаха Гасымова, ведущая борьбу на «Баку-2017» в весовой категории 55 килограммов, довольствовалась серебряной медалью. И.Гасымова в одной восьмой финала нанесла поражение палестинке Саже Аббаси – 8:1. А в четвертьфинале наша спортсменка одержала убедительную победу над представительницей Индонезии Санистярани Джок Истри Агунг со счетом 7:0. Одолев в полуфинале представительницу Иордании Мажедах Албасаре со счетом 3:0, И.Гасымова вышла в финал. В финале наша спортсменка потерпела поражение от египетской каратистки Ясмин Аттияни.

Азербайджанская спортсменка Нурана Алиева, ведущая борьбу в весовой категории 50 килограммов, стала обладательницей бронзовой медали IV Игр исламской солидарности. Наша спортсменка Н.Алиева в напряженном поединке с индонезийкой Срунитой Сукатендел одержала победу над соперницей.

Вторую бронзовую медаль нашей сборной в соревнованиях по карате на «Баку-2017» принес Фирдовси Фарзалиев. Наш спортсмен, ведущий борьбу в весовой категории 60 килограммов, в поединке за бронзовую медаль встретился с индонезийцем Сурьяди Сурьяди. Одержав убедительную победу над соперником со счетом 6:0, Фирдовси Фарзалиев стал обладателем бронзовой медали IV Игр исламской солидарности.

14 мая в рамках «Баку-2017» пройдут соревнования по карате в стиле кумите в других весовых категориях. Кроме того, станут известны победители в стиле ката.

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