Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам IV международной научной конференции на тему «Геноцид тюркско-мусульманских народов в ХХ веке».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в обращении говорится:

«Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас на проходящей в Азербайджане очередной научной конференции по проблемам геноцида.

Сегодня в период сложных геополитических процессов обеспечение мира и стабильности является одним из самых важных вопросов, беспокоящих человечество. С сожалением следует отметить, что в мире постепенно становится все больше таких явлений, как ксенофобия, экстремизм, религиозная дискриминация и терроризм, которые приводят к нарушению норм мирного сосуществования. Подобные угрожающие тенденции, наносящие удар по глобальной безопасности, становятся причиной возникновения вооруженных столкновений, разрушения памятников культуры, массовых убийств невинных людей и духовной деградации.

Жители города Лянкяран, где проводится конференция, так же, как и в других регионах нашей страны, еще в 1918-1919 годах на себе ощутили всю горечь расправ, учиненных армянско-дашнакскими бандитскими отрядами. Стойко пройдя через сложные испытания истории, наши граждане в южном регионе, которые всегда гордятся преданностью Азербайджанскому государству, привязанностью к национально-духовным ценностям нашего народа, активно участвовали в борьбе за независимость и территориальную целостность республики, понесли многочисленные потери на этом пути.

Азербайджан, обладающий богатыми мультикультуральными ценностями, традициями толерантности, выступает глашатаем мира и безопасности на планете, занимает принципиальную позицию против расовой, национальной и религиозной дискриминации. Наш народ, в исторической памяти которого живы потрясения от депортации, этнических чисток и массовых расправ, в феврале этого года с глубокой скорбью отметил 25-ю годовщину Ходжалинского геноцида – одной из самых чудовищных трагедий современности. Лица, напрямую причастные к геноциду, все еще не понесли заслуженного наказания в соответствии с нормами международного права, что, несомненно, побуждает их к новым кровавым деяниям, продолжению намерений, связанных с военной агрессией. Поэтому для того, чтобы добиться объективной политико-правовой оценки преступлений против человечности, чтобы виновные предстали перед правосудием, чрезвычайно важным представляется широкое научное исследование исторической реальности и доведение результатов до мировой общественности. Верю, что обсуждения на этом авторитетном форуме, как и на предыдущих научных конференциях, внесут вклад в детальное освещение горьких реалий и осуждение тех, кто совершил геноцид, перед историей. Желаю вам новых успехов в этом почетном и ответственном деле».

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