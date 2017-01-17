17 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с директором компании VPS Healthcare Объединенных Арабских Эмиратов Шамширом Вайалилом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на встрече было отмечено плодотворное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. Были подчеркнуты хорошие перспективы связей между Азербайджаном и компанией VPS Healthcare в области здравоохранения, проведены обсуждения по вопросам, связанным с сотрудничеством в этой сфере.

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