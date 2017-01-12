Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об имплементации Закона «О регулировании налоговой задолженности, имеющейся на 1 января 2017 года».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, закон направлен на стимулирование развития предпринимательства, формирование выгодной бизнес-среды и оптимизацию налогового бремени в стране.

Согласно законопроекту, проценты, начисленные налогоплательщикам за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, будут списаны полностью.

Также планируется поэтапное списание финансовых санкций.

В случае если налогоплательщик в течение января текущего года погасит 30% соответствующих финансовых санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 70% соответственно.

Если за 2 первых месяца 2017 года налогоплательщик выплатит 50% санкций, налоговый орган списывает оставшиеся 50%, а в случае погашения налогоплательщиком за январь-март текущего года 70% санкций, соответствующий орган списывает оставшиеся 30%

Р.Д., И.А.