Как сообщает 1news.az со ссылкой на Elle.ru, для главного светского мероприятия Каннского кинофестиваля модель выбрала новый откровенный наряд.

Появление одной из самых обсуждаемых звезд Канн Беллы Хадид на благотворительном вечере amfAR стало сюрпризом, ведь несколько дней назад она улетела в Рим.

На этот раз Белла выбрала для выхода в свет ультрасексуальное «голое» платье, которое затмило все предыдущие выходы звезды – напомним, что в прошлом году откровенное алое платье модели было названо самым скандальным нарядом Канн.

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Ф.В, Г.Р.