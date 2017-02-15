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Шоу-Бизнес

Севда Алекперзаде обратилась к творчеству композитора Эльзы Ибрагимовой – ВИДЕО 16.02.2017 11:40

Заслуженная артистка Севда Алекперзаде включила в свой репертуар песню «Sən yadıma düşəndə», написанную Эльзой Ибрагимовой и являющуюся одной из самых известных композиций, созданных ею.

Заслуженный деятель искусств, народная артистка Азербайджана и Дагестана Эльза Ибрагимова ушла из жизни 11 февраля 2012 года, оставив после себя песни, которые являются шедеврами азербайджанской музыки.

Композиции Э.Ибраимовой исполняли Рашид Бейбутов, Шовкет Алекперова, Ильхама Гулиева, Акиф Исламзаде, Флора Керимова и другие певцы. Сегодня одну из самых известных и любимых слушателями песен композитора - «Sən yadıma düşəndə» - можно услышать и в исполнении заслуженной артистки Севды Алекперзаде.

«Песню «Sən yadıma düşəndə» пело множество исполнителей, в моей памяти более всего осталось исполнение Эльмиры Рагимовой, которое я очень полюбила. Ранее в свой репертуар я добавляла исключительно песни, которые редко исполнялись кем-то, давая им вторую жизнь, поэтому не сразу решилась на запись столь популярной «Sən yadıma düşəndə», которую мне предложил перепеть мой друг Эльруз Фатиев.

После долгих споров я поддалась уговорам и очень рада, что исполнила эту песню, так как со дня ее выхода получаю множество положительных комментариев от слушателей, вдохновляющих меня и отмечающих, что в моем исполнении «Sən yadıma düşəndə» получила как новый вокальный, так и музыкальный окрас. Благодарна другу за идею и поддержку.

Песня в своей основе прекрасная, Эльза Ибрагимова была глубоким человеком, раз сочиняла подобные композиции. Аранжировал новую версию талантливый пианист Самир Султанов, записывалась я у Исмаила Асадова, у него особенная творческая душа и с ним приятно работать – большое спасибо всей команде, работавшей над проектом», - отмечает в интервью 1news.az заслуженная артистка Севда Алекперзаде.

Эксклюзивно «Sən yadıma düşəndə» в исполнении С.Алекперзаде можно услышать на радиоволне 106,3 FM, а проморолик композиции представлен певицей на ее странице в социальной сети Instagram. В проморолике использованы кадры из новой фотосессии С.Алекперзаде, снятой фотографом Ситарой Ибрагимовой, в объективе которой певица в образе, созданном стилистом Фазилей Раджабовой.

Полная версия песни будет презентована в скором времени на YouTube совместно с клипом.

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Новый образ Севды Алекперзаде - ФОТО

Ф.В, Г.Р. 

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