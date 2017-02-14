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Шоу-Бизнес

Новый образ Севды Алекперзаде - ФОТО 14.02.2017 11:31

Представляем читателям кадры из новой фотосессии заслуженной артистки Севды Алекперзаде.

Ранее 1news.az не раз писал о том, что новый образ С.Алекперзаде находится в центре внимания пользователей социальных сетей, которые засыпают певицу многочисленными комплиментами, и представителей шоу-бизнеса, восхищенных похудением заслуженной артистки, с диетой которой вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке.

И если ранее мы видели Севду Алекперзаде в новом образе на снимках, сделанных на том или ином мероприятии, а также фотографиях, размещенных певицей в социальной сети Instagram, то сегодня представляем читателям первую снятую после похудения профессиональную фотосессию исполнительницы, сделанную в сотрудничестве с творческой командой A.F.Studio.

Говоря о нижеприведенной фотосъемке, С.Алекперазде подчеркнула: «СМИ пишут о том, что я изменилась, о моем новом образе, но используют при этом архивные снимки – теперь же для публикаций у них есть целая фотосессия».

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Севда Алекперзаде поразила пользователей соцсетей новым образом и раскрыла секрет диеты – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

Фото: A.F.Studio

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