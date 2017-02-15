Исповедующая ислам индонезийский дизайнер Анниса Хасибиан представила свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.

В показе приняли участие мусульманские модели, вышедшие на подиум в хиджабах – коллекция под названием «Драма» была очень тепло встречена гостями мероприятия.

Отметим, что А.Хасибиан является революционеркой в мире моды - именно в ее одежде модели в хиджабах впервые вышли на подиум Нью-Йорской Недели моды в 2016 году.

Хасибиан создает одежду не только для мусульманских женщин, однако вся она разработана в традициях ислама - тело полностью прикрыто одеждой.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.