Настя Задорожная: «Баку для меня родственная душа» - ФОТО – ВИДЕО

Известная российская актриса, певица и телеведущая Настя Задорожная в очередной раз посетила столицу Азербайджана, куда прилетела на гастроли в Русский драматический театр имени Самеда Вургуна с антрепризным спектаклем «Жестокий урок».

По завершению спектакля Н.Задорожная встретилась с представителями азербайджанских СМИ и рассказала о своих впечатлениях, связанных с Баку: «В свой день рождения, который я отмечала в азербайджанской столице, я загадала желание приехать сюда по работе. Хотелось не просто вернуться, чтобы отдохнуть, а приехать к вам с работой. В Баку я все люблю. Приезжаю к вам и мне уже хорошо, наступает стадия «класс». Баку для меня родственная душа, я с удовольствием сюда возвращаюсь».

Говоря о РДТ и бакинских зрителях, российская актриса заявила следующее: «Здесь очень теплая уютная атмосфера. Я очень благодарна всем, кто пришел на наш спектакль. Организаторы наших гастролей сказали, что за две недели до спектакля все билеты были проданы. У нас была мысль выступить еще один день. Надеюсь, что скоро вновь приедем в Баку».

В будущем Настя Задорожная планирует выучить азербайджанский язык: «Пока что, кроме «cox sağol», ничего не знаю. Но я подучу, буду стараться учить азербайджанский язык. Хотя мне кажется, от меня это будет очень странно звучать, но попробую».

Будучи активным пользователем Instagram, Н.Задорожная представила в соцсети серию снимков, снятых в столице Азербайджана, по которой успела совершить прогулку, а также посетить клуб «Eleven».

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.

Фото: Instagram by @stasya_ru, @eleven_lounge