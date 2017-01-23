Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ensonhaber.com, торжественная церемония прошла на родине невесты - победительницы конкурса красоты Имане Эльбани в селении Сухейрат, расположенном в 25 км от столицы Марокко города Рабат.

Напомним, что первая свадьба М.Йылдырыма и И.Эльбани, которую помог сосватать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, состоялась в конце декабря 2016 года, но в связи с тем, что в церемонии не смогли принять участие многочисленные родственники невесты, пара приняла решение сыграть свадьбу и в Марокко.

Как прошла марокканская свадьба актера и королевы красоты, можно увидеть в нижеприведенном фоторепортаже.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.