Как сообщает 1news.az со ссылкой на Gecce.com, во время съемок исторического сериала «Vatanım Sensin» у актеров Мирай Данер и Кубилая Ака завязались романтические отношения.

В проекте «Vatanım Sensin» Мирай Данер и Кубилай Ака играют родных сестру и брата – Хилал и Али Кемала; актеры тщательно скрывают свои романтические отношения и никак не комментируют их турецким СМИ, распространившим информацию об их романе и утверждающим, что влюбленные встречаются в восточной части Стамбула в небольших уединенных заведениях.

Мирай Данер в роли Хилал - Кубилай Ака в роли Али Кемала

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Ф.В, Г.Р.