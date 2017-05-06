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Каратист Рафаэль Агаев впервые показал новорожденного сына в Instagram – ФОТО 06.05.2017 13:19

Многократный чемпион мира и Европы по каратэ (версия WKF) Рафаэль Агаев этой весной стал отцом.

О пополнении в семье Р.Агаев, будучи активном пользователем социальных сетей, сообщил подписчикам в Instagram в марте, опубликовав снимок с сыном в руках, на котором не было видно лица ребенка.

А несколько часов назад каратист впервые показал подписчикам новорожденного сына Рамала, опубликовав нижеприведенный снимок, вызвавший положительный резонанс в сети.

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Каратист Рафаэль Агаев стал отцом – ФОТО

Ф.В.

Фото: Instagram by @aghayev_rafael

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