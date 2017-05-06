Многократный чемпион мира и Европы по каратэ (версия WKF) Рафаэль Агаев этой весной стал отцом.
О пополнении в семье Р.Агаев, будучи активном пользователем социальных сетей, сообщил подписчикам в Instagram в марте, опубликовав снимок с сыном в руках, на котором не было видно лица ребенка.
А несколько часов назад каратист впервые показал подписчикам новорожденного сына Рамала, опубликовав нижеприведенный снимок, вызвавший положительный резонанс в сети.
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Ф.В.
Фото: Instagram by @aghayev_rafael