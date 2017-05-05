Oriflame стала спонсором женской сборной Азербайджана по волейболу.

Об этом было объявлено вчера на пресс-конференции, посвященной сотрудничеству между швейцарской компанией Oriflame в Азербайджане и Федерацией волейбола страны.

Фирма Oriflame уже долгое время реализует стратегию пропаганды здорового образа жизни и помогает людям сделать жизнь ярче и счастливее.

«Многие думают, что красота это только внешние факторы, но красота идет изнутри, и это в первую очередь здоровье организма. А здоровье полностью зависит от питания. Поэтому для нас так важна продукция Wellness by Oriflame, которая богата всеми необходимыми витаминами и микроэлементами», - сообщил на пресс-конференции вице-президент Oriflame по странам Кавказа Кемал Кая.

В предстоящих Играх исламской солидарности «Баку-2017» будут принимать участие женская сборная по волейболу, и для девушек очень важны правильное питание и уход за собой, в чем им помогает компания Oriflame.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный координатор Федерации волейбола Азербайджана Зохраб Гозалбейли.

«Игроки сборной, наши девочки тренируются по 6 часов, пять дней в неделю. Кроме того, они часто выступают на матчах, очень много времени проводят в перелетах и путешествиях, и при этом им нужно выглядеть красивыми и сохранять бодрость. С самого начала нашего сотрудничества с Oriflame девочки питаются продукцией Wellness by Oriflame, что помогает им всегда находиться в хорошей форме», - заявил З.Гозалбейли.

Азербайджанская волейболистка, член сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, присутствовавшая на пресс-конференции, сообщила прессе, что, кроме продукции Wellness by Oriflame, девочки в их команде пользуются и косметическими средствами от Oriflame и уже не представляют свою жизнь без этой продукции.

Пресс-секретарь Федерации волейбола Азербайджана Шафаг Гейдарова поблагодарила компанию Oriflame за сотрудничество. По ее словам, 2017-й является весьма важным и сложным для федерации, так как на этот год выпало очень много матчей, и Oriflame очень сильно поддерживает спортсменок в этот период.

Oriflame предоставляет своим клиентам всю необходимую продукцию, будь то одежда, косметика, средства личной гигиены или продукты питания, которые богаты всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.

Более подробную информацию о продукции швейцарской компании на пресс-конференции журналистам представила менеджер по продуктам Зенфира Агаева. Рассказав об истории создания компании, она сообщила, что компания имеет фабрики в России, Индии, Китае, Бельгии и других странах, а продукция, выпускаемая в Швейцарии, упаковывается и распространяется в этих фирмах. Она также отметила, что уже долгие годы с Oriflame сотрудничают такие знаменитости, как Деми Мур, Моника Беллуччи, Валентин Юдашкин, Дима Билан, Евгений Плющенко, Федор Бондарчук и другие.

На пресс-конференции вице-президент Oriflame по странам Кавказа Кемал Кая заявил, что обложку брошюр Oriflame, которые выходят раз в три месяца, теперь будут украшать не зарубежные знаменитости, как это было раньше, а азербайджанские звезды. Например, на обложке следующего номера появится фотография волейболистки Айшан Абдулазимовой.

Отметим, что швейцарская компания Oriflame в этом году отметит свое 50-летие.

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