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Двусмысленный хештег #сказочноебали в Instagram взорвал Интернет – ФОТО 13.01.2017 17:40

Пользователи сети высмеивают хештег с неоднозначным прочтением #сказочноебали, появившийся под одной из фотографий в Instagram.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lenta.ru, на хештег обратили внимание подписчики 26-летней модели Натальи Княгиной (Горчаковой), экс-супруги российского певца Стаса Пьеха. 

«Медитации, релаксации, спа… так я постигала дзен #сказочноебали», — говорится в публикации девушки.

Под записью появились уже несколько сотен комментариев, в которых пользователи пытаются объяснить Горчаковой, насколько двусмысленно звучит фраза. Сама Горчакова в комментариях смеется над хештегом вместе с пользователями - она признала, что он получился «мощным», и отметила, что всегда делает то, что радует людей.

«Instagram для меня не просто страничка с фотографиями, это возможность делиться мыслями, интересными местами и новыми открытиями с моими друзьями (в первую очередь) и подписчиками. Хештегом очень довольна. Что уж тут говорить, свое дело он делает», — рассказала модель телеканалу «360».

Другие юзеры обнаружили, что модель не единственная, кто использовал этот хештег. В Instagram можно найти еще несколько фотографий, на которых девушки позируют на фоне природы острова, рассказывают о своем отдыхе и добавляют хештег #сказочноеБали.

В Twitter пользователи также рассуждают о том, почему девушки используют этот хештег и понимают ли они, что на самом деле видят в этой фразе другие юзеры – к всеобщему обсуждению присоединился и футбольный комментатор Василий Уткин, который также опубликовал фото с отдыха и использовал хештег два раза.

Также представляем читателям подборку самых ярких снимков, размещенных в социальной сети Instagram с двусмысленным хештегом  #сказочноебали.

В.Ф, Г.Р.

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