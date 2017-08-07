Информация о деятельности швейцарского оператора мобильной связи Comfone в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана поступила в редакцию 1news.az из дипломатических источников.

Как известно, любая экономическая деятельность на оккупированных азербайджанских землях запрещена как международным правом, так и законодательством Азербайджана, а компании, уличенные в подобной активности, вносятся в «черный список» МИД страны.

Правда, предварительно официальный Баку предупреждает эти компании о том, что их деятельность незаконна. А затем в зависимости от дальнейших действий этих компаний – проигнорируют ли они предупреждения или осознают свою вины, свернут деятельность и принесут извинения за нарушение суверенитета Азербайджана - Баку принимает решение, включать их в «черный список» или нет.

То же самое произошло и со швейцарской компанией Comfone, которой официальный Баку изложил свою позицию в связи с ее незаконной деятельностью в Нагорном Карабахе.

Однако компания, игнорируя протесты азербайджанской стороны, как официальные, так и выраженные посредством социальных сетей, продолжает свою незаконную экономическую деятельность на оккупированных азербайджанских территориях, сотрудничая с компанией, принадлежащей оккупационному режиму армян, Karabakh Telecom.

Швейцарский шантаж

В ответ на обращения по поводу незаконности деятельности в Comfone заявили, что сотрудничество с Karabakh Telecom приносит ей ежегодную прибыль в размере 300 тыс. швейцарских франков. Далее – более. В компании также заявили, что лишь в случае получения соответствующей компенсации она может прекратить работать с Karabakh Telecom. Проще говоря, Comfone вымогает у Азербайджана деньги за прекращение своей незаконной деятельности в Карабахе. Вот такая вот беспрецедентная наглость, с которой, похоже, Азербайджан сталкивается впервые.

За прошедшие годы официальный Баку не раз добивался прекращения деятельности иностранных компаний в Нагорном Карабахе. Особенно после вмешательства в дело МИД Азербайджана, как правило, большинство зарубежных компаний сворачивали свою деятельность в Нагорном Карабахе, да еще и извинялись, ссылаясь на недоразумение, возникшее вследствие армянской дезинформации.

Ну а компания Comfone, кажется, море по колено да горы по плечо. Она открыто признается в нарушении международного права и требований Международного телекоммуникационного союза (МТС - специализированный орган ООН), во вторжении в телекоммуникационное пространство Азербайджана и незаконном зарабатывании денег в зоне конфликта, то есть в незаконном доходе. Более того, эти незаконные средства она переводит в Швейцарию, где легализует их посредством швейцарских банков.

Отметим также, что эта продолжающаяся незаконная деятельность грубо нарушает Положение и Конвенцию (Женева, 1992 год) МТС, а также пункты рекомендаций этой организации по плану международных телекоммуникационных номеров.

Кроме того, подобная деятельность создает серьезные препятствия регулированию Азербайджаном телекоммуникационной системы в рамках его признанных на международном уровне границ, осуществлению им независимого суверенного права на использование ресурсов нумерации, обеспечению телекоммуникационной целостности и использованию радиочастот.

Здесь, думается, требуются пояснения технического характера. Международный телекоммуникационный союз выделяет странам коды для международных звонков. Например, код Азербайджана +994, код Армении +374. Последняя, введя свой код и на оккупированных азербайджанских территориях, обеспечивает доступ туда телефонных звонков.

И в этом нарушающем международное право вопросе Comfone, как и некоторые другие операторы мобильной связи, сотрудничает с Karabakh telekom.

Свое отношение к данному вопросу недавно озвучил и генсек Международного телекоммуникационного союза. Он отметил, что страны-члены МТС в соответствии со своим обязательствами обязаны уважать оговоренные в правовых документах Союза основные принципы, особенно суверенное право всех стран на регулирование телекоммуникационных правил в рамках их международно признанных границ. Кроме того, в опубликованной в бюллетене МТС позиции подчеркивается важность принятия во внимание соответствующих решений Генассамблеи ООН и резолюций Совета Безопасности ООН по карабахскому конфликту.

Но компания Comfone, по всей видимости, решила игнорировать все вышесказанное и продолжить «славную традицию» некоторых других компаний Швейцарии по попранию норм не только международного права, но и бизнес-этики, корпоративной социальной ответственности.

Отмывание денег нацистов «по-швейцарски»

История хорошо помнит, что швейцарские банки и компании, невзирая на нейтралитет Швейцарии с 1815 года, являлись местом тайного хранения денег, вырученных от конфликтов. Всем хорошо известно о наличии в годы Второй мировой войны счетов немецких нацистов в швейцарских банках, а также случаи присвоения имевшихся там счетов евреев. Кроме того, вплоть до окончания войны именно Швейцария обеспечивала отмывание похищенных из центральных банков оккупированных Германией европейских стран активов и золота на сотни миллионов долларов.

Как видно, швейцарские компании сделали своей заповедью фразу: «Деньги не пахнут».

И это, кстати, подтверждает и деятельность другой компании, возглавляемой гражданином Швейцарии Вартаном Сермакесом, которая занимается разграблением природных ресурсов на оккупированных территориях Азербайджана и незаконным хранением полученных доходов в швейцарских банках. Прокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовное дело, но вот как в вопросе, как грязные деньги попадают в Швейцарию, эта страна продолжает хранить молчание.

И тут стоит отметить еще один момент. Мобильный оператор Comfone, осуществляя незаконную экономическую деятельность на оккупированных азербайджанских территориях, наряду с получением дохода из зоны конфликта, автоматически превратился в экономического партнера оккупационного режима.

А ведь Швейцария в решении международных конфликтов выступает как непредвзятая сторона и посредник, демонстрируя свою объективность, в том числе и в армяно-азербайджанском конфликте. И, согласитесь, тот факт, что страна, являющаяся автором международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, закрывает глаза на то, что ее физические и юридические лица превратили зону конфликта в источник доходов, никак не стыкуется с ее миротворческой позицией.

Кстати, согласно уже упомянутым нами Женевским конвенциям, ведение на оккупированных территориях какой-либо экономической деятельности запрещается, и правительство Швейцарии расходует немалые средства на пропаганду в мире идей этих конвенций, которые, как выяснилось, растаптываются самими швейцарскими компаниями.

1news.az

Текст: Ялчин Алиев