Сегодня, 24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отмечает свой день рождения.

Главе государства исполняется 55 лет.

На имя Ильхама Алиева продолжают поступать многочисленные поздравительные послания от мировых лидеров. В этих поздравлениях подчеркивается динамичное развитие Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, имеющего большой авторитет на международной арене.

Вот выдержки лишь из некоторых из них.

«Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджана.

В России Вы известны как надежный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Высоко ценю доверие и взаимопонимание, сложившееся между нами. Рассчитываю на продолжение конструктивного общения с Вами и плодотворной совместной работы», - написал Ильхаму Алиеву президент РФ Владимир Путин.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«Считаю честью для себя выразить Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи днем Вашего рождения», - говорится в поздравительном послании китайского лидера.

Председатель КНР также отметил, что «в последние годы связи между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой находятся в постоянном развитии. Между двумя странами укрепляется взаимное политическое доверие, стабильно развивается сотрудничество в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах, изо дня в день укрепляется традиционная дружба».

«Я придаю большую важность развитию отношений между нашими государствами. Хочу вместе с Вами прилагать усилия для большего углубления искреннего сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой во имя благополучия наших народов», - подчеркивается в поздравительном послании Си Цзиньпина.

«Мы высоко оцениваем Ваш вклад в дело построения азербайджанского общества, а также в пропаганду страны и ее экономическое развитие. За этот короткий исторический период Азербайджанская Республика добилась больших успехов, стала активным и авторитетным членом мирового сообщества», - пишет главе азербайджанского государства президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Он выразил уверенность в том, что «наша традиционная дружба и добрососедские связи будут продолжать укрепляться на благо двух народов».

«Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания», - говорится в послании Назарбаева.

Поздравления на имя главы азербайджанского государства поступают от президентов и премьеров различных государств, глав крупнейших мировых компаний и международных организаций, а также друзей Азербайджана по всему миру.

Все это – свидетельство продуманной международной политики в центре которой – защита национальных интересов Азербайджана. Такая внешняя политика является гармоничным продолжением политики внутренней, которая, как неоднократно подчеркивал сам глава государства, сфокусирована на гражданине Азербайджана, которому обязано служить государство.

И граждане ценят подобную заботу и отношение Президента. Свидетельством тому стали результаты всенародного референдума, в ходе которого граждане поддержали все инициативы, выдвинутые главой государства.

Этот год, как и все предыдущие, был полон достижений, связанных с именем Президента Ильхама Алиева, а также важных встреч и значимых визитов главы государства, с кратким обзором которых мы предлагаем вам ознакомиться в фотоподборке.

Январь

Президент Ильхам Алиев принял участие в сессии «Новый энергетический баланс» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства принял участие в конференции, посвященной итогам второго года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах».

Ильхам Алиев встретился с группой молодежи страны по случаю 20-летия первого Форума азербайджанской молодежи.

Февраль

Президент Ильхам Алиев, находящийся с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, посетил в Абу-Даби комплекс мечети шейха Зайда.

Президент Ильхам Алиев ознакомился со знаменитым зданием «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Президент Ильхам Алиев принял участие в конференции «Поддержка Сирии и региона» в Лондоне.

Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в «круглом столе» по энергетической безопасности

Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в панельном обсуждении на тему климатической и энергетической безопасности

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в религиозном комплексе «Имамзаде» в Гяндже

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в парке «Гянджа – Молодежная столица Европы 2016 года».

В Тегеране состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинской трагедии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие во втором заседании министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора».

В Баку подписана Совместная декларация второго заседания министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора».

В церемонии подписания приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и верховный представитель Европейского Союза по внешним делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.

Март

В Баку состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани один на один.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии IV Глобального Бакинского форума на тему «К многополярному миру».

В Анкаре с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в праздновании Новруз байрамы.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Джоном Керри.

Апрель

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с вице-президентом Cоединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев присутствовал на обеде, который был дан в Белом доме от имени Президента США Барака Обамы в честь глав государств и правительств, участвующих в проходящем в Вашингтоне Саммите по ядерной безопасности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в IV Саммите по ядерной безопасности

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев навестил раненых в апрельских боях военнослужащих, находящихся на лечении в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева присутствовали на обеде, который был дан от имени Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган в честь глав государств и правительств, прибывших в Стамбул для участия в XIII Саммите Организации исламского сотрудничества.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в XIII Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии станций «Автовокзал» и «Мемар Аджеми» новой - «фиолетовой» линии Бакинского метрополитена.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию пассажирских судов «Üfüq», «Zəfər» и «Turan», построенных на Бакинском судостроительном заводе по заказу Закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии официального открытия VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, в Баку.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Агсуинский район принял участие в открытии после реконструкции 115-километрового участка Муганлы-Евлах автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах.

Май

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева побывали в Тертерском, Агдамском и Бардинском районах, расположенных на линии соприкосновения с вооруженными силами Армении.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева навестили раненых, проходящих лечение в Бардинском лечебно-диагностическом центре.

Президент Ильхам Алиев принял участие в проведенной в Баку церемонии по случаю 9 мая – Дня Победы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме по случаю 93-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 71-й годовщины Победы над фашизмом.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева приняли участие в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в создаваемом зеленом массиве на 29-30-м километре магистральной автомобильной дороги Зых-Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Вене с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Вене с государственным секретарем США Джоном Керри

В Вене состоялась встреча с участием президентов Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме по случаю 28 мая - Дня Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Государственной нефтяной компании

Июнь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии ХХIII Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2016»

В Баку состоялось официальное открытие IV Съезда азербайджанцев мира. В церемонии открытия принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Азербайджано-германского экономического форума в Берлине.

В Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Федерального Канцлера Федеративной Республики Германии Ангелы Меркель.

Президент Ильхам Алиев принял руководителей дипломатических представительств и международных организаций мусульманских стран в Азербайджане по случаю священного месяца Рамазан

Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем второго класса Береговой охраны Государственной пограничной службы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи посмотрели церемонию открытия Гран-при Европы Формула-1 и финальные соревнования.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился в Санкт-Петербурге с Президентом Владимиром Путиным.

В Санкт-Петербурге состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина и Президента Армении Сержа Саргсяна.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Генерального штаба Вооруженных сил

Июль

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках проходящего в Варшаве Саммита НАТО встретился с государственным секретарем США Джоном Керри.

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Саммита НАТО в Варшаве

В Баку состоялось Пятое заседание Совета Президентов Азербайджана и Украины. В заседании приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Украины Петро Порошенко.

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Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава Азербайджанского государства решительно осудил попытку военного переворота в Турции.

Август

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент новой дорожно-транспортной инфраструктуры на территории бывшей «Советской» в Ясамальском районе Баку.

В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана в расширенном составе

В Баку состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина

В Баку состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Баку состоялся трехсторонний Саммит глав государств Азербайджана, Ирана и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Президента России Владимира Путина к себе домой на чаепитие

Сентябрь

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал веский и жесткий ответ на провокационное выступление президента Армении

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Октябрь

Президент Ильхам Алиев и Папа Римский Франциск выступили в Центре Гейдара Алиева перед представителями общественности.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии памятника выдающемуся певцу Рашиду Бейбутову

В Стамбуле приступил к работе 23-й Всемирный энергетический конгресс. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в работе Конгресса.

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В Баку состоялся азербайджано-хорватский бизнес-форум. Президенты Азербайджана и Хорватии приняли участие в бизнес-форуме

Ноябрь

Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с оперативной обстановкой в командном пункте управления, расположенном на передовой линии на территории Физулинского района.

В Баку состоялась совместная церемония открытия V Всемирного конгресса новостных агентств, XVI Генеральной Ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил новоизбранному Президенту США Дональду Трампу. Глава государства поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов на высшем государственном посту.

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию новых судов Азербайджанского Каспийского морского пароходства - скоростного пассажирского судна «Рашид Бейбутов», танкера «Гянджа» и сухогруза «Гафур Мамедов».

В Баку состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в расширенном составе с участием делегаций.

В Баку состоялась церемония вручения Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко ордена «Гейдар Алиев».

Декабрь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял членов Высшего религиозного совета народов Кавказа

Президент Ильхам Алиев ознакомился с ремонтно-восстановительными работами в домах в Тертере, пострадавших в результате обстрелов армян в апрельских боях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху один на один

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателей парламентов Турции, Казахстана и Кыргызстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента компании ВР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2016 года.

1news.az