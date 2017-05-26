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Армения

Криминальный авторитет «Робсон»: «Глубокоуважаемый мною Серж Саргсян…» - ФОТО - ВИДЕО 26.05.2017 16:04

Проживающий в Сочи российский бизнесмен армянского происхождения, криминальный авторитет по кличке «Робсон» Рубен Татулян поделился мнением о недавней резонансной истории в Чехии, связанной с его именем.

Как ранее сообщал 1news.az, недавно ряд зарубежных СМИ распространил информацию о том, что сочинский «вор в законе» Рубен Татулян прибыл на сходку в Чехию c дипломатическим паспортом Армении.

Сообщалось, что на сорванной воровской сходке, помимо Рубена Татуляна, известного в преступной среде по прозвищу «Робсон», в Карловых Варах были настигнуты Гайоз Звиададзе («Гия Кутаисский»), Гела Кардава («Гела») и его недавно коронованный «крестник», житель Москвы Дмитрий Забродин.

После задержания все участники сходки были водворены в изолятор временного содержания.

Кроме того указывалось, что в марте 2015 года «бизнесмен» Рубен Татулян участвовал в сходке на Красной Поляне и был задержан вместе с «Шакро Молодым» и Тенгизом Думоевым по кличке «Гочо». В конце февраля 2016 года в СМИ распространили видеозапись с камер наблюдения сочинского аэропорта, на которой «Робсон» на машине, закрепленной за посольством Армении в РФ, с дипломатическими номерами 138 D 307 77 RUS грубо нарушает правила ПДД.

Как сообщил изданию «Спутник» сам Рубен Татулян, за свои без малого пятьдесят лет познакомился с множеством людей и ему неизвестен закон, который запрещает с кем-то здороваться и кого-то знать.

«Меня удивляет, как на эту нелепую ситуацию отреагировали армянские СМИ», - говорит «бизнесмен».

Рубен Татулян говорит, что статус крупного предпринимателя обязывает его участвовать в мероприятиях самого «высокого уровня». Он знаком с государственными деятелями, главами государств и правительств.

«Я всегда готов помочь стране моих предков. Тем более что глубокоуважаемый мною Президент Армении Серж Саргсян не раз призывал представителей диаспоры активно участвовать в жизни Родины», - сказал он.

Следует напомнить, что в начале года армянский блогер Арцруни Аветисян опубликовал видеоматериал, в котором президент Армении Серж Саргсян пирует с «ворами в законе» Асланом Усояном («Дед Хасан»), Размиком Амояном («Чако») и другими представителями криминалитета.

Опубликованное видео говорило о тесных связях Саргсяна с «верхушкой» криминального мира. Действо, если верить указанной дате, происходило 28 мая 1993 года. Министром обороны Армении Серж Саргсян стал сразу после этой встречи – в августе 1993 года.

По некоторым данным, «Дед Хасан» и поспособствовал успешной карьере Саргсяна, вплоть до президентства.

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А.А.

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