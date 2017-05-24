Армения продолжит использовать консервные банки на линии соприкосновения войск в Карабахе

После апрельских боевых действий 2016 года на линии соприкосновения войск устанавливаются устройства видеонаблюдения.

Однако Министерство обороны Армении не отказывается и от применения с этой целью консервных банок, поскольку, по словам начальника управления по оборонной политике Минобороны РА Левона Айвазяна, эта мера считается эффективной, передает «Радио Свобода».

«Эта мера хоть и примитивна, но могу сказать, что эффективна. Если это работает, то наряду с современными технологиями могут быть и такие средства, в некоторых местах они необходимы», - отметил Айвазян.

По словам начальника Управления по оборонной политике, устройства видеонаблюдения в данный момент установлены на некоторых участках (имеются в виду оккупированные территории Азербайджана, находящие под контролем ВС Армении) и этот процесс не завершен.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.