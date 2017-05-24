USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Армения

Армения продолжит использовать консервные банки на линии соприкосновения войск в Карабахе 24.05.2017 11:24

После апрельских боевых действий 2016 года на линии соприкосновения войск устанавливаются устройства видеонаблюдения.

Однако Министерство обороны Армении не отказывается и от применения с этой целью консервных банок, поскольку, по словам начальника управления по оборонной политике Минобороны РА Левона Айвазяна, эта мера считается эффективной, передает «Радио Свобода».

«Эта мера хоть и примитивна, но могу сказать, что эффективна. Если это работает, то наряду с современными технологиями могут быть и такие средства, в некоторых местах они необходимы», - отметил Айвазян.

По словам начальника Управления по оборонной политике, устройства видеонаблюдения в данный момент установлены на некоторых участках (имеются в виду оккупированные территории Азербайджана, находящие под контролем ВС Армении) и этот процесс не завершен.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

895количество просмотров
Армения продолжит использовать консервные банки на линии соприкосновения войск в Карабахе
Иран намерен развивать сотрудничество с Арменией в сфере сельского–хозяйства
Армянский генерал, четыре года державший азербайджанца в рабстве, вновь заговорил о Карабахе

Как только в Армении усиливаются всенародный психоз и страх, связанные с намерением Азербайджана восстановить свою территориальную целостность, армянские власти прибегают к традиционной политике оболванивания своих граждан.
Россия в рамках ОДКБ планирует поставки новых вооружений Армении
Армения намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Индией
Поднятый в Ереване британцами флаг ЛГБТ взбесил армян – ФОТО

В Ереване прошла акция протеста против поднятого посольством Великобритании в Армении
Стало известно, на каких условиях Армения будет импортировать российское вооружение
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
СМИ опубликовали фотографию «манчестерского террориста» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАббас Багиров играет свадьбу без присутствия невесты – ФОТООбъявлен доход от продажи билетов на Исламских ИграхМелания Трамп вновь отказалась брать мужа за руку после приземления самолета - ВИДЕОКурс на предвзятость: что стоит за безразличием западных СМИ в отношении Исламских Игр в Баку?49-летняя народная артистка Айгюн Байрамова впервые вышла замуж – ФОТОУмер актер Роджер Мур, известный по роли Джеймса Бонда – ФОТОМолода и прекрасна: Ирина Шейк поразила Канны откровенным нарядом – ФОТОСМИ: Икер Касильяс переезжает в АнглиюГТК прокомментировал скандал с вывозившим из Азербайджана валюту гражданином Израиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 мая12:36 Абульфас Гараев: Первый шопинг-фестиваль, состоявшийся в Азербайджане, прошел на высоком уровне12:28 Израиль развивает сотрудничество с Нахчыванской Автономной Республикой – ФОТО12:20 Александр Никитин: «Нефтчи» предложил мне черную волгу, но я отказался»12:12 Прошедшая без невесты свадьба Аббаса Багирова: как это было? – ФОТО12:04 Мубариз Ахмедоглу: Несмотря на многие изменения вокруг нагорно-карабахского урегулирования, методы работы МГ ОБСЕ неизменны11:56 Папа римский принял Трампа в Ватикане11:51 Тарлан Ахмедов официально покинул АЗАЛ11:48 На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг11:40 Издана книга «Основные направления внешней политики Азербайджанской Республики (1991-2016 годы)»11:32 Абитуриент, набравший 700 баллов: «Поступление в Бакинскую высшую школу нефти – самый счастливый момент для меня»11:24 Армения продолжит использовать консервные банки на линии соприкосновения войск в Карабахе11:16 Армянский террор бросает вызов Грузии11:08 Содокладчики ПАСЕ совершат визит в Азербайджан11:00 Частично рассекречен сюжет седьмого сезона сериала «Игра престолов» - ФОТО - ВИДЕО10:52 Говорим терроризм, подразумеваем — Армения