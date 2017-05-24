Ереван и Тегеран развивают сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

С этой целью в армянской столице с рабочим визитом находится министр сельскохозяйственного джихада Ирана Мохаммед Ходжати, сообщает «Спутник Армения».

Министр сельскохозяйственного джихада Ирана Мохаммед Ходжати в ходе встречи со своим армянским коллегой представил ситуацию в сельском хозяйстве Ирана и основные направления развития сферы.

Он подчеркнул, что Иран обладает большими возможностями в различных сферах, в частности, в животноводстве, садоводстве, лесном хозяйстве и рыбоводстве.

«Армения может стать мостом между Ираном и Евразийским экономическим союзом с точки зрения как экспорта, так и импорта продукции. Необходимо создать условия для реализации совместных программ, а также приведения в окончательный вид иранских полуфабрикатов», - сказал иранский министр. В ходе встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу, которая займется вопросами развития армяно-иранских связей в сфере сельского хозяйства.

Как отметил и.о. министра сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян, имеются все реальные возможности для осуществления инвестиций в сельскохозяйственное производство и реализации совместных проектов.

По итогам встречи было подписано двустороннее соглашение в области защиты и карантина растений, а также достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая займется вопросами развития армяно-иранского сотрудничества в аграрной сфере.

А.А.