Россия планирует поставки новых систем вооружения, в том числе вертолетов и оборонных систем, в страны ОДКБ в 2017 году.

Об этом в беседе с агентством Sputnik заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«В 2017 году Россия продолжит поставки продукции оборонной промышленности в соответствии с указанными выше договорами (соглашения о сотрудничестве в области обороны с Беларусью, Арменией и Казахстаном). Это, прежде всего, авиационная техника, в частности вертолеты, системы противовоздушной обороны и БТР», – сказал Шугаев.

Кроме того, по словам заместителя генсекретаря ОДКБ Валерия Семерикова, ОДКБ может реализовать в ближайшие годы план, предусматривающий бесплатное предоставление вооружения силам быстрого реагирования с оружием.

«План, предусматривающий виды военной техники и продукции, также сроки поставок в конкретное государство, был подготовлен и почти скоординирован со всеми странами. Ожидалось, что он вступит в силу в 2015-2016. Однако, из-за таких проблем, как кризис, санкции и других, мы приняли решение приостановить выполнение этого плана, но только в отношении безвозвратных поставок», - сказал Семериков, добавив, что полное возобновление реализации плана возможно в 2018-2019 годах.

А.А.