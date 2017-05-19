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Армения

Офис ОБСЕ в Ереване просуществует до конца лета 19.05.2017 12:26

Консенсуса по вопросу продления мандата офиса ОБСЕ в Армении достичь не удалось, в связи с чем он прекратит свою деятельность 31 августа.

Об этом сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

«ОБСЕ вынуждена начать процесс закрытия офиса Организации в Ереване, так как консенсус по вопросу продления мандата офиса не был достигнут», - сказал Заньер, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Заньер добавил, что ОБСЕ продолжит взаимодействие со страной по всем традиционным направлениям сотрудничества в сфере безопасности.

Сотрудничество ОБСЕ с Арменией заключалось в поддержке развития демократических институтов и укреплении гражданского общества, в частности, в усовершенствовании законодательства, реформе вооруженных сил, модернизации полицейской службы, борьбе с коррупцией, защите прав человека.  

Закрытие офиса ОБСЕ в Ереване стало итогом безрезультатных переговоров последних двух лет и усилий по выходу из сложившегося тупика в рамках председательства Германии в 2016 году и Австрии в 2017-м.

Офис ОБСЕ в Ереване – последний на территории стран Южного Кавказа. Летом 2015 года было решено закрыть офис ОБСЕ в Баку, так как правительство Азербайджана не видело в этом больше необходимости. Миссия ОБСЕ в Грузии была закрыта еще в конце 2008 года, так как истек срок ее мандата, а продлить его не удается по причине противодействия со стороны РФ.

Елена Остапенко, Э.Т.

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