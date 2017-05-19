В парламенте Армении 19 мая тайным голосованием избрали заместителей председателя Национального собрания Армении.

Как передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, вице-спикерами стали экс-министр юстиции Арпине Ованнисян и Эдуард Шармазанов (от правящей Республиканской партии Армении) и Микаэл Мелкумян (от блока «Царукян»).

По результатам тайного голосования, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов получил 84 голоса, бывший министр юстиции Арпине Ованнисян – 73 голоса, а кандидат на должность зампреда НС Армении от блока «Царукян» Микаэл Мелкумян – 65 голосов.

Из 105 депутатов в голосовании приняли участие 100.

Ялчин Алиев, Э.Т.