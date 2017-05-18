Российский военнослужащий Валерий Пермяков 18 мая передан России.

Передача состоялась в соответствии с положениями Московской конвенции от 1998 года о передаче заключенных для дальнейшего отбывания наказания.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Армении, по итогам переговоров с российской стороной достигнута договоренность о предоставлении в будущем сведений об отбывании Валерием Пермяковым наказания.

Ранее сообщалось о том, что в Министерство юстиции Армении поступило решение суда Российской Федерации о признании вердикта, вынесенного 23 августа 2016 года судом первой инстанции Ширакской области Армении в отношении Валерия Пермякова, и его выполнении на территории РФ. Решение суда РФ гарантирует неукоснительное выполнение решения суда в порядке, установленном международными соглашениями между Арменией и РФ.

23 августа суд Ширакской области признал Валерия Пермякова виновным по всем пунктам обвинения – убийстве семи членов семьи Аветисянов (п. 5 и 8 ч.2 статьи 104), разбойном нападении (п.3 и 4 ч.2 статьи 175), попытке незаконного пересечения границы (ч.1 статьи 34-329).

12 августа 2015 г на выездном заседании 5 гарнизонного суда в Гюмри Валерий Пермяков был приговорен за дезертирство к десяти годам лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима.

Трагедия произошла 12 января 2015 года. Согласно обвинительному заключению, солдат российской базы Валерий Пермяков проник в дом семьи Аветисян и застрелил жителей дома: Аиду Аветисян, Асмик Аветисян, Сережу Аветисяна, Армена Аветисяна, Араксию Погосян и маленькую Асмик Аветисян. Затем нанес пять ударов маленькому Сереже Аветисяну. Ребенок скончался в больнице семь дней спустя. Валерий Пермяков объясняет свои действия тем, что хотел добраться домой. Пермяков самовольно оставил пост, прихватив автомат. Блуждая по ночному Гюмри, ему захотелось пить, и он, взломав окно, пробрался в дом Аветисянов, чтобы напиться. Проснувшаяся от шума Аида Аветисян закричала. По утверждению Валерия Пермякова, он испугался и начал стрелять. При этом никто из соседей не слышал звуков стрельбы. Расстреляв семью, Валерий Пермяков переоделся в найденную в доме одежду и скрылся, взяв из дома немного денег и мобильные телефоны убитых. При этом собственную форму с указанием имени и фамилии владельца, а также автомат он оставил в доме Аветисянов.

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