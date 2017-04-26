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Армения

«Наследие» нациста Гарегина Нжде преподается в Армении детям в школе - The Jerusalem Post 26.04.2017 11:50

В 2016 году в центре столицы Армении в Ереване  при участии президента, членов правительства, депутатов и лидеров правящей партии была открыта статуя армянского националиста, нациста Гарегина Нжде.

Об этом говорится в статье Раби Исраеля Барука (Rabbi Israel Barouk) «Старые воспоминания, новые страхи: нет лимита времени для правосудия», опубликованной в газете The Jerusalem post.

Автор статьи отмечает, что Нжде создал печально известный армянский легион, насчитывавший около 30 000 человек, и представил их в распоряжение нацистскому командованию во время Второй мировой войны.

В составе немецкого вермахта армянский легион сражался на Крымском полуострове и на Кавказе, а также на юге Франции, и в дальнейшем помогал нацистам в зачистке евреев и других «нежелательных» людей, организовывал марши смерти в концентрационных лагерях.

«Улица за статуей, а также площадь и станция метро в Ереване названы в честь Нжде, его «наследие» преподается детям в школе.

Считается, что он боролся за страну, и любые грехи, которые он совершил, в конечном счете, несущественны или, что еще хуже, оправданы», - отмечает автор статьи.

«Заместитель спикера парламента Армении Эдуард Шармазанов даже назвал Нжде «национальным героем» и «патриотом», который «боролся за независимость Армении», - отмечается в публикации.

Автор указывает, что объявление Нжде великим армянским «героем», несмотря на то, что он был нацистом, это одна проблема, однако еще большее беспокойство вызывает, что этот факт до сих пор упущен президентом Армении.

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«Жив или мертв нацист, уже слишком поздно для их жертв», - указывает автор и подчеркивает, что ввиду того, что нацистами было убито 11 миллионов человек, необходимо продолжать продвигать справедливость и истину во всех уголках мира.

«Никакой срок  времени или националистические прикрытия не могут стереть то, что было сделано с таким количеством невинных людей», - отмечает автор.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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