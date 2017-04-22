Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри.

Как сообщили на станции скорой помощи Гюмри, около 17:30 к дежурному поступил сигнал о том, что у магазина "Арго" на Курской площади города лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины.

Как сообщили в управлении информации и по связям с общественностью полиции Армении, по предварительным данным, погибший - российский военнослужащий. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства.

Комментария от представителей российской военной базы в Армении корр. ТАСС пока получить не удалось.

ТАСС