Многочисленная акция протеста сотрудников торговых точек и ярмарок проходит в пятницу перед зданием правительства в Ереване.

Сотрудники ярмарок «Ариндж-мол», «Сурмалу» и «Петак» требуют избавить их от налогового прессинга и позволить работать в прежнем режиме, сообщает «Sputnik Армения».

Сейчас, по их словам, у них запрашивают данные о том, что и в каком количестве они ввозят и продают. «У нас требуют документы, которых нет, а их нужно запрашивать на таможне, а не у нас», - сказал один из торговцев ярмарки «Сурмалу» Ашот.

По его словам, на днях налоговые инспекторы буквально устроили рейд по вещевым рынкам.



Одним из требований митингующих была встреча с премьер-министром Кареном Карапетяном.



Сотрудники вещевых рынков не первый раз проводят акции протеста. В прошлом году сотрудники ярмарки «Малатиа» требовали снижения арендных плат, так как им было просто не по карману платить по высоким тарифам.

А.А.