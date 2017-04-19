Опасное военное позерство Армении в лице ее президента Сержа Саргсяна ставит в опасное положение весь регион Кавказа, вплоть до угрозы ядерной войны.

Об этом в своей статье на сайте Washington Times пишет Ллойд Грин (Lloyd Green), работавший по направлению Ближнего Востока в администрации Джорджа Буша старшего в 1980-х годы, а в 1990-1992 годы – в Минюсте США.

Автор пишет о том, что осенью прошлого года Армения получила от России ракетный комплекс «Искандер», который Ереван использует для отправки месседжей Азербайджану и соседней Турции (члену НАТО).

«Это согласуется с политикой Москвы по применению ракетных комплексов в Евразии и на Ближнем Востоке для угрозы западным интересам», - пишет он.

Автор отмечает, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» предназначен для поражения небольших целей на расстоянии до 300 миль (480 км), что означает: ракеты «Искандер», развернутые в восточной Армении, могут достигать целей по всему Азербайджану, включая столицу Баку.

«Тревогу вызывает то, что ракеты «Искандер» можно оснастить ядерными боеголовками», - пишет Ллойд Грин.

Президент Саргсян посчитал, что самого факта наличия у Армении ракет «Искандер» недостаточно, и специально отправился на оккупированные территории, где публично похвастался тем, что располагает «мощной современной ударной силой».

Потенциальными ударными целями в Азербайджане он назвал «критически важную инфраструктуру». «Если понадобится, главнокомандующий вооруженными силами Армении, не моргнув глазом, начнет стрельбу из «Искандера», - сказал он.

Этот новый виток подстрекательства, по мнению Ллойда Грина, вызывает беспокойство во всем регионе, а также в Вашингтоне.

Недавно в Фонде Джеймстаун была проведена панельная дискуссия касательно опасности, связанной с размещением в Армении ракет «Искандер», пишет автор. Отмечалось, что новое оружие «угрожает европейской стабильности, ставит под угрозу союзников США и потенциально нарушает Договор от 1988 года о ликвидации ракет средней и малой дальности.

«Подстрекательская риторика Саргсяна разрушает пропагандируемый сепаратистами миф о том, что захваченная Арменией азербайджанская территория является независимой республикой, - говорится в статье. - Сегодня этот регион является плацдармом для ракет, нацеленных на остальную часть Азербайджана».

Также автор убежден в том, что Саргсян использует ракеты в качестве политического оружия.

«Президент Армении пытается настроить своих националистических сторонников против Азербайджана, чтобы увеличить явку избирателей на выборах. Он отвергает предложения более трезвых лидеров в Армении, в том числе бывшего президента Левона Тер-Петросяна, касательно плана, который бы снизил напряженность между двумя странами», - пишет он.

На собственный вопрос, почему Армения стала единственной страной, которая получила от РФ ракетную систему «Искандер», автор сам же отвечает:

«Потому, что «критически важная инфраструктура» в Азербайджане, на которую могут быть нацелены ракеты, включает компании, принадлежащие и управляемые западными организациями, в том числе американскими, которые обеспечивают энергетическую безопасность Европы».

Автор не исключает и другую возможность: Россия, вероятно, пытается восстановить на Малом Кавказе свое влияние времен советской эпохи. Не секрет, что Россия и Армения недавно подписали совместный пакт о противовоздушной обороне.

Если хвастовство Саргсяна по поводу его готовности применить в действии системы «Искандер» было бы единственным подобным сигналом, поступающим из Армении, оно все равно было бы тревожным, отмечает Ллойд Грин. Но за последние полгода ведущие представители его администрации сделали более десятка подобных заявлений.

«Население Азербайджана больше населения Армении более чем в два раза, а ВВП Азербайджан больше ВВП Армении почти в 7 раз. Пока армянский народ наблюдал за тем, как его лидеры убивают экономику страны, Азербайджан процветал», - пишет автор.

«Как и Северной Корее, военное позерство – это все, что осталось Армении», - также отмечает он.

В контексте опасности для всего региона Кавказа со стороны Армении автор отмечает роль Соединенных Штатов как сильного союзника и хорошего друга Азербайджана и выражает надежду, что эта поддержка сохранится и в период президентства Трампа.

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Washington Times: Russian missiles in Armenia threaten western energy interests

Елена Остапенко, И.А.