Трусливые люди в политике, ну, как сказать, живут не дольше бабочки, или подснежника.

Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян, выступая перед слушателями политической школы «Андраник Маргарян» Республиканской партии Армении (РПА), сообщают армянские СМИ.

«Но хочу, чтобы вы правильно понимали и осознавали сказанное мною. Бесстрашных людей в мире нет. Бесстрашны только идиоты. Однако, когда твоя тревога превращается в страх, вот это плохо.

Когда в момент твоей тревоги, под воздействием этой тревоги меняешь свои решения, ты уже становишься трусом. Нельзя, никогда нельзя под давлением или под воздействием страха менять решения», - сказал он.

Он также привел в пример мысль, озвученную экс-президентом США Джоном Кеннеди.

«Он сказал, что никогда не надо бояться уступок или переговоров, но никогда нельзя идти на уступки или переговоры под давлением. Кеннеди был одним из лучших президентов Соединенных Штатов, по-моему, и, я думаю, что сказанное им очень созвучно с нашей сегодняшней действительностью.

Например, по той же проблеме Нагорного Карабаха мы никогда ни под каким влиянием не делаем никаких уступок. Мы готовы идти на взаимные компромиссы, но никакое давление, будь то внешнее или внутреннее, не может повлиять. В противном случае - нам пора уходить домой», - сказал Саргсян.

А.А.