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Армения

Армения планирует продать жемчуг из Гохрана 02.02.2017 19:22

Правительство Армении на заседании в четверг планирует обсудить вопрос о продаже жемчуга из Гохрана.

Согласно проекту решения, размещенному на сайте правительства, Агентству «Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней» Министерства финансов Армении будет разрешена реализация находящегося в Гохране в размере 102793 гр. выращенного (культивированного) жемчуга.

С целью продуктивного управления Госрезервами и обеспечения соответствующих поступлений госбюджета, продажа будет осуществлена посредством публичного аукциона, сообщает Armbanks.am.

В качестве обоснования к решению указывается, что хранение выращенного (культивированного) жемчуга в Госрезерве является непродуктивным и нецелесообразным.

В 2016 году действующий на тот момент премьер-министр Армении Овик Абрамян уже выступал с предложением продать жемчуг из Гохрана. Однако окончательного решения на тот момент так и не было принято.

Рыночная стоимость резервов в Гохране Армении по данным на 1 января 2016 года составляла 1,465 млрд драмов (порядка $3 млн).

Для пополнения резервов в 2015 году было приобретено золотых изделий весом в 661,3 грамма, а серебряных - 1906,7 грамма. Хранилище также регистрирует драгоценные металлы и камни в музеях Армении.

Так, на 1 января 2016 года в армянских музеях хранилось 64,4 кг золота, 1 477 кг серебра, полкилограмма платины.

А.А.

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