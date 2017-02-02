Показатель пассажирооборота в январе-декабре прошлого года составил достаточно солидную цифру, особенно если учитывать численность населения Армении.

А именно в страну въезжали и выезжали 5 миллионов 782 тысячи раз, сообщила журналистам начальник отдела переписи населения и демографии Национальной статистической службы Армении Карине Куюмджян, сообщает «Спутник Армения».

«Баланс въезда и выезда из страны составил минус 48 тысяч 170. То есть больше границу пересекали в обратном направлении, выезжали из страны», - сказала она.

Во второй половине 2016 года политического убежища в Армении попросили 64 человека, из которых 34 — граждане Сирии.

18,8 процента обратившихся за получением политического убежища являются гражданами Ирака.

По словам Куюмджян, бывали случаи, когда в получении политического убежища было отказано, 13 человек получили статус беженцев.

А.А.