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Армения

На воровской пирушке у «Деда Хасана» присутствовал Серж Саргсян – ВИДЕО 19.01.2017 20:59

Армянский блогер Арцруни Аветисян опубликовал видеоматериал, в котором президент Армении Сержик Саргсян пирует с «ворами в законе» Асланом Усояном («Дед Хасан»), Размиком Амояном («Чако») и другими представителями криминалитета.

Какое именно событие празднуется в ресторане － неизвестно. Однако опубликованное видео говорит о тесных связях Саргсяна с «верхушкой» криминального мира. Действо, если верить указанной дате, происходит 28 мая 1993 года.

Министром обороны Армении Серж Саргсян стал сразу после этой встречи – в августе 1993 года. Как уверяют источники, именно «авторитеты» во время войны решали вопросы поставок оружия, поэтому Сержик Саргсян и встречался регулярно с ними.

По некоторым данным, «Дед Хасан» и поспособствовал успешной карьере Саргсяна, вплоть до президентства.

В 2008 году Серж Саргсян был избран президентом Армении и переизбран в 2013 году. Все это время неоднократно делались заявления о связях президента Армении с криминалитетом, и это видео подтверждает их.

Аслан Усоян, которого называли «преступным патриархом», был убит зимой 2013 года в центре Москвы.

После этого начался передел преступного мира, в ходе которого «корону» потеряли десятки «законников».

Ранее сообщалось, что на одном из таких же видео 90-х был замечен депутат «единоросс» и бизнесмен Зелимхан Муцоев.

Сейчас его представители активно пытаются уничтожить все свидетельства связи с представителями криминалитета, которые встречаются в Интернете. На многочисленных роликах запечатлено празднование дня рождения убитого в «лихие 90-е» в Москве «вора в законе» Рудольфа Оганова («Рудика Бакинского»).

Видно, что в застолье, состоявшемся в декабре 1997 года, участвует и сам Муцоев. Компанию ему за почетным «воровским» столом составляют такие «воры в законе», как Гиви Горделадзе («Гиви Тбилисский»), братья Мамука и Джемал Микеладзе («Джемо») и Роман Джафаров («Ромик Курд»).

«Преступная Россия»

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