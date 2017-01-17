Правительство Армении уповает на инвестиции «российского происхождения» на сумму $300 млн.

«Правительство Армении надеется, что в этом году, как минимум, $300 млн инвестиций «российского происхождения» будут вложены в страну. Но в каких сферах, пока неизвестно», пишет армянская газета «Айкакан Жаманак».

«По утверждению источников, такое политическое решение было принято в элите Российской Федерации, целью этого является поддержка правительства Карена Карапетяна.

Благодаря этой поддержке позиции Карапетяна во власти и глазах общества должны укрепиться», - пишет газета.

Издание отмечает, что 300 млн долларов не столь крупная сумма для экономики, однако, если учесть то, что за весь 2016 год объем чистого притока иностранных инвестиций не составил и половины этой суммы, то можно сказать, что данное вложение будет крайне «существенным» и послужит своей цели.

А.А.