Армянский солдат Гурген Саркисян, несущий службу в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, получил огнестрельное ранение, как предполагается, от своего сослуживца, младшего сержанта.

Как передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, в Следственном комитете Армении отметили, что, по предварительным данным, рядовой Гурген Саркисян получил ранение 16 января около 23:55 на боевой позиции N-ской части в результате нарушения младшим сержантом правил обращения с оружием.

Состояние Г.Саркисяна оценивается как крайне тяжелое.

По факту нарушения правил обращения с оружием возбуждено уголовное дело.

Ялчин Алиев, Э.Т.