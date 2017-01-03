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Армения

Группа армянских военнослужащих уклоняется от выхода на боевые позиции 03.01.2017 12:58

Как стало известно из достоверных источников, группа военнослужащих-контрактников вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, отказываются занимать боевые позиции на передовой линии. 

Как сообщает 1news.az, причиной недовольства солдат стала несвоевременная выплата им положенного по контракту денег. Недовольные создавшейся ситуацией военнослужащие выступили с условием, что в случае если местное военное командование за короткий период времени не сможет положительно решить их финансовые проблемы, то они вынуждены будут покинуть свою войсковую часть и отправиться в Ереван, чтобы встретиться с министром обороны Вигеном Саркисяном. 

Также стало известно, что контрактник Альберт Джалалян, не выдержав произвола, царящего в рядах армянской армии, заблаговременно, то есть, до конца завершения срока контракта, принял решение уволиться, в связи с чем уже обратился в соответствующие судебные инстанции.

Примечательно, что совсем недавно армянская пресса сообщила о случае, произошедшем с уроженцем села Арени Вайоцдзорской области Армении, когда военнослужащий-контрактник воинской части в городе Вайк Севак Симонян не хотел выходить на боевые позиции из-за проблем со здоровьем. Впоследствии, основываясь на это, военное командование также лишило военнослужащего положенного ему денежного довольствия.

1news.az

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