USD1.7008
EUR2.0206
RUB0.0282
Brent51.85
WTI48.89
Золото2 156.78
S&P 500 Index2 472.16
Nikkei 22519 952.33
Турция

История одной дружбы: как сирийский мальчик и собака нашли друг друга на улицах Стамбула – ФОТО – ВИДЕО 07.08.2017 10:28

Недавно в Сети распространилось видео, которое тронуло сердца миллионов людей по всему миру.

На видео можно увидеть, как четырнадцатилетний сирийский беженец Махмут Хасан спит на улицах Стамбула, обнимая свою собаку.

Отметим, что мальчик сбежал в Стамбул во время военных событий на родине – мать он потерял, когда ему было 2 года, а отцу пришлось остаться в Сирии.

В результате Махмут оказался один на всем белом свете, без крыши над головой и какой-либо поддержки со стороны. Однако жизнь послала ему уличного пса, который разглядел в мальчике свою родственную душу, и таким образом два одиноких обитателя стамбульских улиц стали неразлучными друзьями.

От своего нового хозяина собака получила прозвище Зейтун (Оливка), и уже на протяжении 7-8 месяцев они спят в обнимку, на пледе, постеленном на холодном асфальте, и согреваются исходящим друг от друга теплом. По словам мальчика, в эти минуты он чувствует, что между ними возникла сильная привязанность и считает Оливку своим единственным настоящим другом во всем мире.

Ниже публикуем видео, на котором Махмут рассказывает об этом турецким СМИ.

Лейла Мамедова

912количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В метро Торонто хозяйка искусала свою собаку - ВИДЕОАрестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТОВ семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТО«Танцующий миллионер» отпраздновал 50-летие - ФОТО - ВИДЕОШвейцарцы вымогают у Азербайджана деньги за прекращение деятельности в оккупированном КарабахеНазвана самая большая опасность для человекаАзербайджанский футбол: о том, почему новые успехи не за горамиСотрудники Дорожной полиции используют поддельные алкотестеры? – ФОТОИстория одной дружбы: как сирийский мальчик и собака нашли друг друга на улицах Стамбула – ФОТО – ВИДЕОУсейн Болт проиграл последний старт в карьере – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 августа12:28 Стала известна причина, по которой Андрей Малахов ушел с Первого канала – ФОТО12:20 Соперник «Карабаха» проиграл датское дерби – ФОТО – ВИДЕО12:04 Армянский язык в Азербайджане: кто и зачем его изучает?11:56 В YouTube новый лидер: клип «See you again» больше не является самым просматриваемым роликом – ВИДЕО11:48 Крупнейшая любительская фубольная лига MFL завершила первый сезон ярким финалом – ФОТО11:40 Арестован Наиль Аллахвердиев, совершивший аварию на автомобиле Gelandewagen - ФОТО11:32 Ренат Дадашов забил за «Айнтрахт» - ВИДЕО11:24 Кремль опубликовал обещанное видео отдыха и рыбалки Владимира Путина – ФОТО – ВИДЕО11:16 Сотрудники Дорожной полиции используют поддельные алкотестеры? – ФОТО11:08 В семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТО11:00 Азербайджанский футбол: о том, почему новые успехи не за горами10:44 Оксана Расулова и Эльшад Хосе презентуют фильм, трейлер которого вызвал ажиотаж в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО10:36 Хасан Роухани о нагорно-карабахском вопросе10:28 История одной дружбы: как сирийский мальчик и собака нашли друг друга на улицах Стамбула – ФОТО – ВИДЕО10:20 Мубариз Ахмедоглу: Пример Австрии продемонстрировал неэффективность ОБСЕ в урегулировании конфликтов