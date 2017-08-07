Недавно в Сети распространилось видео, которое тронуло сердца миллионов людей по всему миру.

На видео можно увидеть, как четырнадцатилетний сирийский беженец Махмут Хасан спит на улицах Стамбула, обнимая свою собаку.

Отметим, что мальчик сбежал в Стамбул во время военных событий на родине – мать он потерял, когда ему было 2 года, а отцу пришлось остаться в Сирии.

В результате Махмут оказался один на всем белом свете, без крыши над головой и какой-либо поддержки со стороны. Однако жизнь послала ему уличного пса, который разглядел в мальчике свою родственную душу, и таким образом два одиноких обитателя стамбульских улиц стали неразлучными друзьями.

От своего нового хозяина собака получила прозвище Зейтун (Оливка), и уже на протяжении 7-8 месяцев они спят в обнимку, на пледе, постеленном на холодном асфальте, и согреваются исходящим друг от друга теплом. По словам мальчика, в эти минуты он чувствует, что между ними возникла сильная привязанность и считает Оливку своим единственным настоящим другом во всем мире.

Ниже публикуем видео, на котором Махмут рассказывает об этом турецким СМИ.

Лейла Мамедова