Турецкие ВВС нанесли удары по объектам террористов PKK в юго-восточной провинции Хаккари, сообщает Генштаб ВС Турции.

Уничтожены две огневые позиции, склад с боеприпасами и пункт связи боевиков РКК, передает Anadolu. Операция была проведена накануне вечером на основе анализа разведданных.

После завершения операции самолеты вернулись на место базирования.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

С того времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тыс. террористов PKK.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Ф.Багирова