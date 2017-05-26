Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Брюссель встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на источники в администрации турецкого президента, стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, борьбу с террористами PKK и ИГИЛ, другие актуальные вопросы региональной повестки дня.

Также главы государств обсудили отношения Турции и Франции, главным образом в сферах политики и экономики.

Встреча прошла в позитивной атмосфере, президенты подчеркнули приверженность дальнейшему укреплению турецко-французских отношений и увеличению двустороннего товарооборота до 20 миллиардов евро.

Ф.Багирова