Турция блокирует участие Австрии в программах военного сотрудничества НАТО, сообщили Anadolu дипломатические источники в Анкаре.

Это решение связано с антитурецкой политикой Вены.

«Турция продолжит предпринимать все необходимые шаги в отношении участия Австрии в программах НАТО вплоть до пересмотра позиции австрийской стороны, в том числе в рамках Европейского Союза», - подчеркнули источники в МИД Турции.

Источники привлекли внимание к тому факту, что Австрия, не являясь членом НАТО, участвует в программах военного сотрудничества Альянса. «Участие в программах НАТО предполагает в первую очередь развитие дружественных отношений с государствами-членами Североатлантического альянса.

Однако Вена уже определенное время игнорирует данный принцип, придерживаясь предвзятой и деструктивной позиции в отношении Турции в рамках различных международных структур, в том числе ЕС», - отметили далее диписточники.

Ф.Багирова