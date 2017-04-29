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Турция

В Турции запретили телешоу знакомств 29.04.2017 23:57

Турецкие власти объявили об увольнении почти 4 тысяч госслужащих и о запрете на телевизионные шоу знакомств.

Об этом говорится в двух постановлениях правительства, имеющих силу закона и принятых в рамках режима ЧП, действующего после попытки переворота в июле прошлого года и опубликованным в субботу в официальном вестнике Resmi Gazete.

"В программах радио и ТВ не может быть места поиску супругов, друзей, а также рекламе и маркетингу этих программ. Необходимо поощрять программы и сериалы, направленные на принципы семейных ценностей, нравственного воспитания детей и молодежи в соответствии с разработками министерства семьи и социальной политики", — говорится в постановлении правительства.

В принятом в субботу другом постановлении правительства объявлено об увольнении более 3,9 тысячи госслужащих, подозреваемых в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, в том числе более 1 тысячи военных, 1,1 тысячи сотрудников Минюста, 500 ученых. Объявлено о закрытии СМИ и 14 неправительственных организаций.

РИА Новости

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