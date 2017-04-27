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Турция

В Стамбуле стартовал VIII саммит Атлантического совета 27.04.2017 14:06

В Стамбуле начался VIII ежегодный саммит Атлантического совета (Atlantic Council) США.

Участники двухдневного форума из 45 стран мира обсуждают широкий спектр актуальных вопросов международной повестки дня.

Задача форума – обсуждение вопросов будущего мировой энергетики, распределения энергоресурсов, экономики, национальной безопасности, торговли, а также миграционного кризиса, сообщает Anadolu.

Авторитетные мировые лидеры обсуждают ситуацию в различных регионах мира: от Сирии до Африки и от Черноморского до Восточно-Средиземноморского региона.

В этом году темой саммита стало «Укрепление трансатлантического консенсуса в неспокойном регионе», и в его рамках проходят открытые заседания, круглые столы и специальные сессии.

В саммите принимают участие также представители известных энергетических компаний, таких как: BP, Dana Gas, Delek Drilling, Noble Energy, Cheniere, Naftogaz, EWT.

Ф.Багирова

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