В Стамбуле начался VIII ежегодный саммит Атлантического совета (Atlantic Council) США.

Участники двухдневного форума из 45 стран мира обсуждают широкий спектр актуальных вопросов международной повестки дня.

Задача форума – обсуждение вопросов будущего мировой энергетики, распределения энергоресурсов, экономики, национальной безопасности, торговли, а также миграционного кризиса, сообщает Anadolu.

Авторитетные мировые лидеры обсуждают ситуацию в различных регионах мира: от Сирии до Африки и от Черноморского до Восточно-Средиземноморского региона.

В этом году темой саммита стало «Укрепление трансатлантического консенсуса в неспокойном регионе», и в его рамках проходят открытые заседания, круглые столы и специальные сессии.

В саммите принимают участие также представители известных энергетических компаний, таких как: BP, Dana Gas, Delek Drilling, Noble Energy, Cheniere, Naftogaz, EWT.

Ф.Багирова