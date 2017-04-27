Власти Турции отстранили от службы еще более 9,1 тысячи сотрудников полиции в рамках расследования связей с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара винит в причастности к попытке госпереворота.

Об этом сообщает в среду телеканал CNN Turk.

Ранее в среду стало известно, что турецкая полиция в ходе масштабной операции в 72 провинциях страны задержала более 1 тысячи предполагаемых сторонников Гюлена. В операции были задействованы 8,5 тысячи полицейских.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, но турецкие власти потребовали от США, где живет оппозиционный проповедник, его экстрадиции.

В Турции после мятежа ранее были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

РИА Новости