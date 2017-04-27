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Турция

В Турции утвердили итоги референдума по конституции 27.04.2017 23:05

Высший избирательный совет Турции (ВИС) подвел окончательные итоги конституционного референдума, в поддержку перехода на президентскую систему высказались 51,41% избирателей, заявил в четверг глава ВИС Сади Гювен.

Ранее оппозиция потребовала отмены итогов прошедшего 16 апреля референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако избирком отклонил эту апелляцию.

"Явка на референдум составила 87,45%. "За" проголосовали 51,41% избирателей, "против" — 48,59%", — заявил Гювен журналистам в Анкаре.

РИА Новости

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